В 1-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Сара уезжает из Европы, где прожила много лет, в родную Австралию на океанском лайнере. Она бежит от своего прошлого и собирается начать новую жизнь. В Австралии главная героиня знакомится с состоятельной семьей, которая занимается разведением скота. У нее завязываются отношения с симпатичным вдовцом Джорджем, а также его дочерью и невесткой. Вскоре Сара узнает информацию об этой семье, которая носит весьма скандальный характер. Тем временем в ее частную жизнь тоже вторгаются. Это вызывает у Сары раздражение. В ее комнате нашли доказательство того, что Сара – не ее настоящее имя.