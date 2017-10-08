В 5-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Сара конфликтует с сотрудниками больницы из-за неверного диагноза коренного жителя, а потом спорит с Джорджем по поводу того, в каких религиозных традициях будет воспитываться Дэвид. Анна вновь саботирует свою писательскую карьеру, когда на нее обращает внимание издатель. Джордж отправляется на встречу с раввином в городе. Кэролайн считает, что Джек не хочет меняться. Реджина считает, что сэр Ричард хочет разрушить семью. Сара решает отправиться вместе с Джорджем в Канберру. Сара отправляется на политическое мероприятие. Она должна вступить в схватку с демонами своего прошлого.