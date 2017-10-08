Menu
A Place to Call Home 2013 - 2018 season 5

A Place to Call Home season 5 poster
A Place to Call Home
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 8 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"A Place to Call Home" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Сара конфликтует с сотрудниками больницы из-за неверного диагноза коренного жителя, а потом спорит с Джорджем по поводу того, в каких религиозных традициях будет воспитываться Дэвид. Анна вновь саботирует свою писательскую карьеру, когда на нее обращает внимание издатель. Джордж отправляется на встречу с раввином в городе. Кэролайн считает, что Джек не хочет меняться. Реджина считает, что сэр Ричард хочет разрушить семью. Сара решает отправиться вместе с Джорджем в Канберру. Сара отправляется на политическое мероприятие. Она должна вступить в схватку с демонами своего прошлого. 

8.3 IMDb
"A Place to Call Home" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Own Worst Enemy
Season 5 Episode 1
8 October 2017
Fallout
Season 5 Episode 2
15 October 2017
All That Glitters
Season 5 Episode 3
22 October 2017
The Edge of Reason
Season 5 Episode 4
29 October 2017
Do Not Go Gently
Season 5 Episode 5
5 November 2017
Demons of the Dark
Season 5 Episode 6
12 November 2017
The Anatomy of His Passing
Season 5 Episode 7
19 November 2017
Cloud Break
Season 5 Episode 8
26 November 2017
All That Lies Ahead
Season 5 Episode 9
3 December 2017
Death Comes as an End
Season 5 Episode 10
10 December 2017
Lie Deep
Season 5 Episode 11
17 December 2017
In Memoriam
Season 5 Episode 12
24 December 2017
