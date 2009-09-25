В 6-м сезоне сериала «4исла» агенты ФБР работают на политическом митинге, где им предстоит обеспечивать безопасность выступающих спикеров и пришедших зрителей. В ходе операции выясняется, что за известным политическим деятелем, который принимает участие в демонстрации, давно охотится загадочный убийца. Теперь его жизнь зависит от профессионализма и отваги Дона и от уникального мозга его брата Чарльза. Также в этом сезоне полицейским при содействии этого гениального математика предстоит вычислить убийцу четырех инженеров и раскрыть аферу, связанную с лотерейными билетами. Кроме того, одного из героев ждет свадебное торжество.