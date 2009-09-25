Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Numb3rs 2005 - 2010, season 6

Numb3rs season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Numb3rs Seasons Season 6

Numb3rs 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 25 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 11 hours 28 minutes
"Numb3rs" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «4исла» агенты ФБР работают на политическом митинге, где им предстоит обеспечивать безопасность выступающих спикеров и пришедших зрителей. В ходе операции выясняется, что за известным политическим деятелем, который принимает участие в демонстрации, давно охотится загадочный убийца. Теперь его жизнь зависит от профессионализма и отваги Дона и от уникального мозга его брата Чарльза. Также в этом сезоне полицейским при содействии этого гениального математика предстоит вычислить убийцу четырех инженеров и раскрыть аферу, связанную с лотерейными билетами. Кроме того, одного из героев ждет свадебное торжество.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Numb3rs" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Hangman
Season 6 Episode 1
25 September 2009
Friendly Fire
Season 6 Episode 2
2 October 2009
7 Men Out
Season 6 Episode 3
9 October 2009
Where Credit's Due
Season 6 Episode 4
16 October 2009
Hydra
Season 6 Episode 5
23 October 2009
Dreamland
Season 6 Episode 6
30 October 2009
Shadow Markets
Season 6 Episode 7
6 November 2009
Ultimatum
Season 6 Episode 8
13 November 2009
Con Job
Season 6 Episode 9
20 November 2009
Old Soldiers
Season 6 Episode 10
4 December 2009
Scratch
Season 6 Episode 11
8 January 2010
Arm in Arms
Season 6 Episode 12
15 January 2010
Devil Girl
Season 6 Episode 13
29 January 2010
And the Winner Is...
Season 6 Episode 14
5 February 2010
Growin' Up
Season 6 Episode 15
5 March 2010
Cause and Effect
Season 6 Episode 16
12 March 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more