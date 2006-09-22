В 3-м сезоне сериала «4исла» опытный агент Дон Эппс и его коллеги из Федерального бюро расследований США продолжают восстанавливать справедливость на улицах Лос-Анджелеса и призывать к ответу опасных преступников. В этом им, как всегда, помогает гениальный брат Дона по имени Чарли – чрезвычайно одаренный математик, который использует цифровые модели для расследования самых запутанных дел. На сей раз ему удается найти и проследить логику в совершении преступлений, которые, на первый взгляд, происходят абсолютно хаотично. Кроме того, Чарли устанавливает, что похищенное недавно произведение искусства является поддельным.