Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Numb3rs 2005 - 2010 season 3

Numb3rs season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Numb3rs Seasons Season 3

Numb3rs 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 22 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"Numb3rs" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «4исла» опытный агент Дон Эппс и его коллеги из Федерального бюро расследований США продолжают восстанавливать справедливость на улицах Лос-Анджелеса и призывать к ответу опасных преступников. В этом им, как всегда, помогает гениальный брат Дона по имени Чарли – чрезвычайно одаренный математик, который использует цифровые модели для расследования самых запутанных дел. На сей раз ему удается найти и проследить логику в совершении преступлений, которые, на первый взгляд, происходят абсолютно хаотично. Кроме того, Чарли устанавливает, что похищенное недавно произведение искусства является поддельным.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Numb3rs" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Spree (1)
Season 3 Episode 1
22 September 2006
Two Daughters (2)
Season 3 Episode 2
29 September 2006
Provenance
Season 3 Episode 3
6 October 2006
The Mole
Season 3 Episode 4
13 October 2006
Traffic
Season 3 Episode 5
20 October 2006
Longshot
Season 3 Episode 6
27 October 2006
Blackout
Season 3 Episode 7
3 November 2006
Hardball
Season 3 Episode 8
10 November 2006
Waste Not
Season 3 Episode 9
17 November 2006
Brutus
Season 3 Episode 10
24 November 2006
Killer Chat
Season 3 Episode 11
15 December 2006
Nine Wives
Season 3 Episode 12
5 January 2007
Finders Keepers
Season 3 Episode 13
12 January 2007
Take Out
Season 3 Episode 14
2 February 2007
End of Watch
Season 3 Episode 15
9 February 2007
Contenders
Season 3 Episode 16
16 February 2007
One Hour
Season 3 Episode 17
23 February 2007
Democracy
Season 3 Episode 18
9 March 2007
Pandora's Box
Season 3 Episode 19
30 March 2007
Burn Rate
Season 3 Episode 20
6 April 2007
The Art of Reckoning
Season 3 Episode 21
27 April 2007
Under Pressure
Season 3 Episode 22
4 May 2007
Money for Nothing
Season 3 Episode 23
11 May 2007
The Janus List
Season 3 Episode 24
18 May 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more