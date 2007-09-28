В 4-м сезоне сериала «4исла» сотрудники отдела ФБР в Лос-Анджелесе при содействии гениального математика Чарльза вычисляют китайского шпиона. В офис поступают данные, согласно которым некто проник в спецслужбу Америки и передает заграницу тайную государственную информацию. Для расследования Дону приходится отправить прямиком в стан врага своего нового агента по фамилии Колби. Конечно, предварительно он просит своего гениального брата-математика просчитать все шансы и риски. Также Чарльз помогает ФБР отправить за решетку сумасшедшего, совершающего ритуальные убийства, и спасает похищенную дочь знаменитого миллиардера.