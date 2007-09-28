Menu
Numb3rs 2005 - 2010 season 4

Numb3rs season 4 poster
Numb3rs 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 28 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 54 minutes
"Numb3rs" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «4исла» сотрудники отдела ФБР в Лос-Анджелесе при содействии гениального математика Чарльза вычисляют китайского шпиона. В офис поступают данные, согласно которым некто проник в спецслужбу Америки и передает заграницу тайную государственную информацию. Для расследования Дону приходится отправить прямиком в стан врага своего нового агента по фамилии Колби. Конечно, предварительно он просит своего гениального брата-математика просчитать все шансы и риски. Также Чарльз помогает ФБР отправить за решетку сумасшедшего, совершающего ритуальные убийства, и спасает похищенную дочь знаменитого миллиардера.

6.9 IMDb
Trust Metric
Season 4 Episode 1
28 September 2007
Hollywood Homicide
Season 4 Episode 2
5 October 2007
Velocity
Season 4 Episode 3
12 October 2007
Thirteen
Season 4 Episode 4
19 October 2007
Robin Hood
Season 4 Episode 5
26 October 2007
In Security
Season 4 Episode 6
2 November 2007
Primacy
Season 4 Episode 7
9 November 2007
Tabu
Season 4 Episode 8
16 November 2007
Graphic
Season 4 Episode 9
23 November 2007
Chinese Box
Season 4 Episode 10
14 December 2007
Breaking Point
Season 4 Episode 11
11 January 2008
Power
Season 4 Episode 12
18 January 2008
Black Swan
Season 4 Episode 13
4 April 2008
Checkmate
Season 4 Episode 14
11 April 2008
End Game
Season 4 Episode 15
25 April 2008
Atomic No. 33
Season 4 Episode 16
2 May 2008
Pay to Play
Season 4 Episode 17
9 May 2008
When World's Collide
Season 4 Episode 18
16 May 2008
