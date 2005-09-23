Во 2-м сезоне сериала «4исла» кто-то жестоко убивает супругу федерального судьи. Это чрезвычайно важное расследование поручают Дону Эппсу и его отделу. Но следствие ФБР заходит в тупик, когда выясняется, что свидетелей попросту нет, а улики сфабрикованы и подброшены на место преступления. Тут-то в игру вновь вступает скромный гений Чарльз – родной брат Дона и математик с уникальным мозгом. Он составляет модель ситуации и находит неожиданную зацепку. Также Чарли помогает призвать к ответу владельца ювелирного магазина, который инсценировал похищение своей семьи, и вывести на чистую воду сумасшедшего поклонника знаменитой актрисы.