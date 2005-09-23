Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Numb3rs 2005 - 2010 season 2

Numb3rs season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Numb3rs Seasons Season 2

Numb3rs 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 24
Runtime 17 hours 12 minutes
"Numb3rs" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «4исла» кто-то жестоко убивает супругу федерального судьи. Это чрезвычайно важное расследование поручают Дону Эппсу и его отделу. Но следствие ФБР заходит в тупик, когда выясняется, что свидетелей попросту нет, а улики сфабрикованы и подброшены на место преступления. Тут-то в игру вновь вступает скромный гений Чарльз – родной брат Дона и математик с уникальным мозгом. Он составляет модель ситуации и находит неожиданную зацепку. Также Чарли помогает призвать к ответу владельца ювелирного магазина, который инсценировал похищение своей семьи, и вывести на чистую воду сумасшедшего поклонника знаменитой актрисы.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Numb3rs" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Judgment Call
Season 2 Episode 1
23 September 2005
Better or Worse
Season 2 Episode 2
30 September 2005
Obsession
Season 2 Episode 3
7 October 2005
Calculated Risk
Season 2 Episode 4
14 October 2005
Assassin
Season 2 Episode 5
21 October 2005
Soft Target
Season 2 Episode 6
4 November 2005
Convergence
Season 2 Episode 7
11 November 2005
In Plain Sight
Season 2 Episode 8
18 November 2005
Toxin
Season 2 Episode 9
25 November 2005
Bones of Contention
Season 2 Episode 10
9 December 2005
Scorched
Season 2 Episode 11
16 December 2005
The O.G.
Season 2 Episode 12
6 January 2006
Double Down
Season 2 Episode 13
13 January 2006
Harvest
Season 2 Episode 14
27 January 2006
The Running Man
Season 2 Episode 15
3 February 2006
Protest
Season 2 Episode 16
3 March 2006
Mind Games
Season 2 Episode 17
10 March 2006
All's Fair
Season 2 Episode 18
31 March 2006
Dark Matter
Season 2 Episode 19
7 April 2006
Guns and Roses
Season 2 Episode 20
21 April 2006
Rampage
Season 2 Episode 21
28 April 2006
Backscatter
Season 2 Episode 22
5 May 2006
Undercurrents
Season 2 Episode 23
12 May 2006
Hot Shot
Season 2 Episode 24
19 May 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more