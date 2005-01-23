В 1-м сезоне сериала «4исла» агент Дон Эппс живет в Лос-Анджелесе и служит в Федеральном бюро расследований. Его главная задача – расследовать самые безнадежные случаи и особо тяжкие преступления, совершенные на улицах города. Но у мужчины есть туз в рукаве, который позволяет ему обходить даже самых хитрых и предприимчивых злодеев. Дело в том, что родной младший брат Дона Чарльз Эппс – настоящий гений математики. Он несколько замкнут в себе и неразговорчив, зато умеет просчитывать наперед все возможные исходы любой ситуации. С помощью собственных математических моделей он тайно помогает брату и другим агентам ФБР распутывать темные тайны.