Numb3rs 2005 - 2010 season 1

Numb3rs season 1 poster
Numb3rs

Numb3rs 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Numb3rs" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «4исла» агент Дон Эппс живет в Лос-Анджелесе и служит в Федеральном бюро расследований. Его главная задача – расследовать самые безнадежные случаи и особо тяжкие преступления, совершенные на улицах города. Но у мужчины есть туз в рукаве, который позволяет ему обходить даже самых хитрых и предприимчивых злодеев. Дело в том, что родной младший брат Дона Чарльз Эппс – настоящий гений математики. Он несколько замкнут в себе и неразговорчив, зато умеет просчитывать наперед все возможные исходы любой ситуации. С помощью собственных математических моделей он тайно помогает брату и другим агентам ФБР распутывать темные тайны.

"Numb3rs" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
23 January 2005
Uncertainty Principle
Season 1 Episode 2
28 January 2005
Vector
Season 1 Episode 3
4 February 2005
Structural Corruption
Season 1 Episode 4
11 February 2005
Prime Suspect
Season 1 Episode 5
18 February 2005
Sabotage
Season 1 Episode 6
25 February 2005
Counterfeit Reality
Season 1 Episode 7
11 March 2005
Identity Crisis
Season 1 Episode 8
1 April 2005
Sniper Zero
Season 1 Episode 9
15 April 2005
Dirty Bomb
Season 1 Episode 10
22 April 2005
Sacrifice
Season 1 Episode 11
29 April 2005
Noisy Edge
Season 1 Episode 12
6 May 2005
Man Hunt
Season 1 Episode 13
13 May 2005
TV series release schedule
