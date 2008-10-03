В 5-м сезоне сериала «4исла» агент ФБР Дон Эппс и члены его команды занимаются расследованием очередного непростого дела. На сей раз жертвами убийцы стали альпинисты, в вещах которых полицейские обнаружили огромный драгоценный камень. По непонятной причине убийца не тронул драгоценность, забрав вместо нее кое-что совершенно неожиданное. Дон сталкивается с преступником на месте происшествия и рискует собственной жизнью, чтобы за ним проследить. Но у него нет ни единого шанса на успех без помощи гениального брата. Пока Дон преследует исполнителя на местности, Чарльз в офисе ФБР просчитывает истинного виновника преступления.