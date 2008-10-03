Menu
Russian
Numb3rs 2005 - 2010 season 5

Numb3rs 16+
Season premiere 3 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 23
Runtime 16 hours 29 minutes
"Numb3rs" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «4исла» агент ФБР Дон Эппс и члены его команды занимаются расследованием очередного непростого дела. На сей раз жертвами убийцы стали альпинисты, в вещах которых полицейские обнаружили огромный драгоценный камень. По непонятной причине убийца не тронул драгоценность, забрав вместо нее кое-что совершенно неожиданное. Дон сталкивается с преступником на месте происшествия и рискует собственной жизнью, чтобы за ним проследить. Но у него нет ни единого шанса на успех без помощи гениального брата. Пока Дон преследует исполнителя на местности, Чарльз в офисе ФБР просчитывает истинного виновника преступления.

6.9 IMDb
"Numb3rs" season 5 list of episodes. TV series release schedule
High Exposure
Season 5 Episode 1
3 October 2008
Decoy Effect
Season 5 Episode 2
10 October 2008
Blowback
Season 5 Episode 3
17 October 2008
Jack of All Trades
Season 5 Episode 4
24 October 2008
Scan Man
Season 5 Episode 5
31 October 2008
Magic Show
Season 5 Episode 6
7 November 2008
Charlie Don't Surf
Season 5 Episode 7
14 November 2008
Thirty Six Hours
Season 5 Episode 8
21 November 2008
Conspiracy Theory
Season 5 Episode 9
5 December 2008
Frienemies
Season 5 Episode 10
19 December 2008
Arrow of Time
Season 5 Episode 11
9 January 2009
Jacked
Season 5 Episode 12
16 January 2009
Trouble in Chinatown
Season 5 Episode 13
23 January 2009
Sneakerhead
Season 5 Episode 14
6 February 2009
Guilt Trip
Season 5 Episode 15
13 February 2009
Cover Me
Season 5 Episode 16
27 February 2009
First Law
Season 5 Episode 17
6 March 2009
12:01 A.M.
Season 5 Episode 18
13 March 2009
Animal Rites
Season 5 Episode 19
10 April 2009
The Fifth Man
Season 5 Episode 20
24 April 2009
Disturbed
Season 5 Episode 21
1 May 2009
Greatest Hits
Season 5 Episode 22
8 May 2009
Angels and Devils
Season 5 Episode 23
15 May 2009
