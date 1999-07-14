Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Oz 1997 - 2003 season 3

Oz season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Oz Seasons Season 3

Oz 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 14 July 1999
Production year 1999
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Oz" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» Бичер все еще находится в больнице после того, как Шиллингер и Келлер переломали ему все кости Альварес сидит в одиночной камере за ослепление Риверы. Адебиси возвращается на кухню, а Макманус начинает встречаться с недавно прибывшим командиром и запускает в тюрьме боксерскую программу. Тем временем под покровом ночи кто-то незаметно расправляется с Мецгером. Хилл сталкивается с дилеммой, когда новый заключенный раскрывает ужасное преступление. Мать Ребадоу пытается убедить его встретиться со своим сыном и внуком. Адебиси заражает Наппу СПИДом.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.7 IMDb
Write review
"Oz" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Truth and Nothing But...
Season 3 Episode 1
14 July 1999
Napoleon's Boney Parts
Season 3 Episode 2
21 July 1999
Legs
Season 3 Episode 3
28 July 1999
Unnatural Disasters
Season 3 Episode 4
4 August 1999
U.S. Male
Season 3 Episode 5
11 August 1999
Cruel and Unusual Punishments
Season 3 Episode 6
18 August 1999
Secret Identities
Season 3 Episode 7
25 August 1999
Out o' Time
Season 3 Episode 8
1 September 1999
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more