В 3-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» Бичер все еще находится в больнице после того, как Шиллингер и Келлер переломали ему все кости Альварес сидит в одиночной камере за ослепление Риверы. Адебиси возвращается на кухню, а Макманус начинает встречаться с недавно прибывшим командиром и запускает в тюрьме боксерскую программу. Тем временем под покровом ночи кто-то незаметно расправляется с Мецгером. Хилл сталкивается с дилеммой, когда новый заключенный раскрывает ужасное преступление. Мать Ребадоу пытается убедить его встретиться со своим сыном и внуком. Адебиси заражает Наппу СПИДом.