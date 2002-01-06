Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Oz 1997 - 2003 season 5

Oz season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Oz Seasons Season 5

Oz 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 6 January 2002
Production year 2002
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Oz" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» колония вновь открывается после капитального ремонта, который пришлось провести после взрыва баллона с газом. Макманус думает, что Уайт может исправиться, если он будет проводить время с Саидом. Альварес предлагает Гуэрре уникальное решение их спора. Сюзанна Фицджеральд начинает преподавать в тюрьме музыку на общественных началах, чтобы чаще видеть своего заключенного сына. Реддинг и Моралес заключают еще один непростой союз. Клутье на его последователей становится все более интригующим. Келлер возвращается в «Изумрудный город» с личной целью.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.7 IMDb
Write review
"Oz" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Visitation
Season 5 Episode 1
6 January 2002
Laws of Gravity
Season 5 Episode 2
13 January 2002
Dream a Little Dream of Me
Season 5 Episode 3
20 January 2002
Next Stop: Valhalla
Season 5 Episode 4
27 January 2002
Wheel of Fortune
Season 5 Episode 5
3 February 2002
Variety
Season 5 Episode 6
10 February 2002
Good Intentions
Season 5 Episode 7
17 February 2002
Impotence
Season 5 Episode 8
24 February 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more