В 5-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» колония вновь открывается после капитального ремонта, который пришлось провести после взрыва баллона с газом. Макманус думает, что Уайт может исправиться, если он будет проводить время с Саидом. Альварес предлагает Гуэрре уникальное решение их спора. Сюзанна Фицджеральд начинает преподавать в тюрьме музыку на общественных началах, чтобы чаще видеть своего заключенного сына. Реддинг и Моралес заключают еще один непростой союз. Клутье на его последователей становится все более интригующим. Келлер возвращается в «Изумрудный город» с личной целью.