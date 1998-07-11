Menu
Oz 1997 - 2003 season 2

Oz 18+
Season premiere 11 July 1998
Production year 1998
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Oz" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» после бунта, в результате которого погибли шесть заключенных и двое полицейских, «Оз» закрывают. Заключенных «Изумрудного города» отправляют в одиночные камеры и в другие тюрьмы. Для расследования преступления назначают специальный комитет. Через десять месяцев выздоровевший Макманус создает совет для поддержания порядка. Альварес знает, кто изнасиловал дочь Глинна, но отказывается говорить начальнику тюрьмы. Ванглер делает успехи в школе, но его сокамерник Адебиси не является поклонником высшего образования. Когда судью Хилла признают виновным в получении взяток, Саид берется за его дело.

Series rating

8.7 IMDb
"Oz" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Tip
Season 2 Episode 1
11 July 1998
Ancient Tribes
Season 2 Episode 2
20 July 1998
Great Men
Season 2 Episode 3
27 July 1998
Losing Your Appeal
Season 2 Episode 4
3 August 1998
Family Bizness
Season 2 Episode 5
10 August 1998
Strange Bedfellows
Season 2 Episode 6
17 August 1998
Animal Farm
Season 2 Episode 7
24 August 1998
Escape from Oz
Season 2 Episode 8
31 August 1998
