Во 2-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» после бунта, в результате которого погибли шесть заключенных и двое полицейских, «Оз» закрывают. Заключенных «Изумрудного города» отправляют в одиночные камеры и в другие тюрьмы. Для расследования преступления назначают специальный комитет. Через десять месяцев выздоровевший Макманус создает совет для поддержания порядка. Альварес знает, кто изнасиловал дочь Глинна, но отказывается говорить начальнику тюрьмы. Ванглер делает успехи в школе, но его сокамерник Адебиси не является поклонником высшего образования. Когда судью Хилла признают виновным в получении взяток, Саид берется за его дело.