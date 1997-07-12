Menu
Oz 1997 - 2003 season 1

Season premiere 12 July 1997
Production year 1997
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
В 1-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» в Освальдском государственном исправительном учреждении строгого режима открывают экспериментальный блок для перевоспитания особо опасных преступников. Он получает символичное название «Изумрудный город» – как самое сердце совсем не сказочной «Страны Оз». Сюда свозят самых жестоких и опасных злодеев со всего штата. В «Оз» оказываются убийцы, серийные маньяки, извращенцы и вооруженные грабители. Но для всех них действуют одинаковые условия: они должны подчиняться внутренней иерархии колонии и всегда помнить о своем месте. Стоит оступиться – и у тебя ест шанс не проснуться утром.

8.7 IMDb
The Routine
Season 1 Episode 1
12 July 1997
Visits, Conjugal and Otherwise
Season 1 Episode 2
14 July 1997
God's Chillin'
Season 1 Episode 3
21 July 1997
Capital P
Season 1 Episode 4
28 July 1997
Straight Life
Season 1 Episode 5
4 August 1997
To Your Health
Season 1 Episode 6
11 August 1997
Plan B
Season 1 Episode 7
18 August 1997
A Game of Checkers
Season 1 Episode 8
25 August 1997
