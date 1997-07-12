В 1-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» в Освальдском государственном исправительном учреждении строгого режима открывают экспериментальный блок для перевоспитания особо опасных преступников. Он получает символичное название «Изумрудный город» – как самое сердце совсем не сказочной «Страны Оз». Сюда свозят самых жестоких и опасных злодеев со всего штата. В «Оз» оказываются убийцы, серийные маньяки, извращенцы и вооруженные грабители. Но для всех них действуют одинаковые условия: они должны подчиняться внутренней иерархии колонии и всегда помнить о своем месте. Стоит оступиться – и у тебя ест шанс не проснуться утром.