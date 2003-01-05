Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Oz 1997 - 2003, season 6

Oz season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Oz Seasons Season 6

Oz 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 5 January 2003
Production year 2003
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Oz" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Тюрьма «Oz» Альвареса и Шиллингера выпускают из одиночных камер и помещают обратно в общую группу. Тем временем настроение скорбящего Ребадоу улучшается, когда его переводят отбывать общественные работы в библиотеку. Там он знакомится с новым библиотекарем Стеллой Коффо. Неожиданное прибытие мэра Левена в Оз приводит всех в замешательство и создает массу неудобных ситуаций как для заключенных, так и для смотрителей тюрьмы. Тобиас узнает, кто убил его отца. Он хочет отомстить до того, как его выпустят из тюрьмы. Сирил узнает о дате своей казни, а Саид организует собственную группировку.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.7 IMDb
Write review
"Oz" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Dead Man Talking
Season 6 Episode 1
5 January 2003
See No Evil, Hear No Evil, Smell No Evil
Season 6 Episode 2
12 January 2003
Sonata de Oz
Season 6 Episode 3
19 January 2003
A Failure to Communicate
Season 6 Episode 4
26 January 2003
4 Giveness
Season 6 Episode 5
2 February 2003
A Day in the Death...
Season 6 Episode 6
9 February 2003
Junkyard Dawgs
Season 6 Episode 7
16 February 2003
Exeunt Omnes
Season 6 Episode 8
23 February 2003
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more