В 6-м сезоне сериала «Тюрьма «Oz» Альвареса и Шиллингера выпускают из одиночных камер и помещают обратно в общую группу. Тем временем настроение скорбящего Ребадоу улучшается, когда его переводят отбывать общественные работы в библиотеку. Там он знакомится с новым библиотекарем Стеллой Коффо. Неожиданное прибытие мэра Левена в Оз приводит всех в замешательство и создает массу неудобных ситуаций как для заключенных, так и для смотрителей тюрьмы. Тобиас узнает, кто убил его отца. Он хочет отомстить до того, как его выпустят из тюрьмы. Сирил узнает о дате своей казни, а Саид организует собственную группировку.