В 4-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» заключенные «Изумрудного города» все еще находятся в круглосуточной изоляции после бунта. Тюремные чиновники изо всех сил пытаются прекратить военные действия на своих владениях, но успокоить разгневанных зэков оказывается не так-то просто. В беспорядках обвиняют Макмануса, причем все афроамериканские заключенные подтверждают это. В наказание с ним решает пообщаться Глинн. Адебизи признается, кто и каким образом на самом деле передал ему пистолет прямо в камере. Моралес обращается за помощью к Ребадоу, чтобы занять место Эрнандеса в тюремном наркобизнесе.