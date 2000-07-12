Menu
Oz 1997 - 2003 season 4

Oz season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Oz Seasons Season 4

Oz 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 July 2000
Production year 2000
Number of episodes 16
Runtime 14 hours 56 minutes
"Oz" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» заключенные «Изумрудного города» все еще находятся в круглосуточной изоляции после бунта. Тюремные чиновники изо всех сил пытаются прекратить военные действия на своих владениях, но успокоить разгневанных зэков оказывается не так-то просто. В беспорядках обвиняют Макмануса, причем все афроамериканские заключенные подтверждают это. В наказание с ним решает пообщаться Глинн. Адебизи признается, кто и каким образом на самом деле передал ему пистолет прямо в камере. Моралес обращается за помощью к Ребадоу, чтобы занять место Эрнандеса в тюремном наркобизнесе.

Series rating

8.7 IMDb
"Oz" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
A Cock and Balls Story
Season 4 Episode 1
12 July 2000
Obituaries
Season 4 Episode 2
19 July 2000
The Bill of Wrongs
Season 4 Episode 3
26 July 2000
Works of Mercy
Season 4 Episode 4
2 August 2000
Gray Matter
Season 4 Episode 5
9 August 2000
A Word to the Wise
Season 4 Episode 6
16 August 2000
A Town Without Pity
Season 4 Episode 7
23 August 2000
You Bet Your Life
Season 4 Episode 8
30 August 2000
Medium Rare
Season 4 Episode 9
7 January 2001
Conversions
Season 4 Episode 10
14 January 2001
Revenge is Sweet
Season 4 Episode 11
21 January 2001
Cuts Like a Knife
Season 4 Episode 12
28 January 2001
Blizzard of '01
Season 4 Episode 13
4 February 2001
Orpheus Descending
Season 4 Episode 14
11 February 2001
Even the Score
Season 4 Episode 15
18 February 2001
Famous Last Words
Season 4 Episode 16
25 February 2001
TV series release schedule
