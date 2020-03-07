Menu
The Shop (2018), season 3

The Shop 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 2
Runtime 60 minutes
"The Shop" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Барбершоп» в небольшом заведении, где стригутся герои, собираются несколько знаменитостей, известных большинству зрителей во всем мире. Все они – крайне интересные персоны, которые добились высот в той или иной сфере деятельности и продемонстрировали невероятный уровень мастерства. Главные герои действа готовы поделиться друг с другом невероятными историями из жизни. Они вспоминают о путешествиях, курьезных случаях, личных отношениях и откровенно говорят о проблемах. Гостями в этом сезоне стали актриса и комик Тиффани Хэддиш, актер Чедвик Боузман, звезда «Атланта Хокс» Трэй Янг, а также рэпер и продюсер Родди Рич.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
"The Shop" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Patrick Mahomes, Chadwick Boseman, Trae Young, Roddy Ricch, Tiffany Haddish, Steve Stoute
Season 3 Episode 1
7 March 2020
President Barack Obama
Season 3 Episode 2
30 October 2020
