В 3-м сезоне шоу «Барбершоп» в небольшом заведении, где стригутся герои, собираются несколько знаменитостей, известных большинству зрителей во всем мире. Все они – крайне интересные персоны, которые добились высот в той или иной сфере деятельности и продемонстрировали невероятный уровень мастерства. Главные герои действа готовы поделиться друг с другом невероятными историями из жизни. Они вспоминают о путешествиях, курьезных случаях, личных отношениях и откровенно говорят о проблемах. Гостями в этом сезоне стали актриса и комик Тиффани Хэддиш, актер Чедвик Боузман, звезда «Атланта Хокс» Трэй Янг, а также рэпер и продюсер Родди Рич.