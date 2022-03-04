В 5-м сезоне шоу «Барбершоп» Леброн Джеймс и Маверик Картер продолжают приглашать к себе гостей, которые готовы откровенно говорить на самые волнующие темы. В непринужденной обстановке мужского салона стрижки несколько выдающихся личностей отвечают на каверзные вопросы, вспоминают самые удачные и самые провальные эпизоды из своей карьеры и иронизируют на самые болезненные темы. В числе приглашенных гостей в этом сезоне оказались Дональд Гловер, Квинт Брансон, Джей Бэлвин, Ламар Джексон и другие. Каждый из гостей состоялся в различных видах деятельности. Каждому есть чем удивить взыскательного зрителя.