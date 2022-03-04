Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Shop (2018), season 5

The Shop season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Shop Seasons Season 5

The Shop 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 4 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Shop" season 5 description

В 5-м сезоне шоу «Барбершоп» Леброн Джеймс и Маверик Картер продолжают приглашать к себе гостей, которые готовы откровенно говорить на самые волнующие темы. В непринужденной обстановке мужского салона стрижки несколько выдающихся личностей отвечают на каверзные вопросы, вспоминают самые удачные и самые провальные эпизоды из своей карьеры и иронизируют на самые болезненные темы. В числе приглашенных гостей в этом сезоне оказались Дональд Гловер, Квинт Брансон, Джей Бэлвин, Ламар Джексон и другие. Каждый из гостей состоялся в различных видах деятельности. Каждому есть чем удивить взыскательного зрителя.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
"The Shop" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Donald Glover, Quinta Brunson, J Balvin, Lamar Jackson
Season 5 Episode 1
4 March 2022
Rick Ross, Gunna, A'Ja Wilson, Steve Stoute
Season 5 Episode 2
8 April 2022
Jake Paul, Amber Ruffin, Francis Ngannou, Romeo Santos
Season 5 Episode 3
6 May 2022
Fat Joe, Amy Schumer, Don Lemon
Season 5 Episode 4
10 June 2022
Daniel Kaluuya, Marcus Rashford, Rashid Johnson
Season 5 Episode 5
15 July 2022
Idris Elba, Kyrie Irving, Drew Barrymore, Paul Rabil
Season 5 Episode 6
2 September 2022
Draymond Green, Lisa Leslie, P.J. Tucker
Season 5 Episode 7
7 October 2022
Tracee Ellis Ross, Anuel AA, Aldis Hodge
Season 5 Episode 8
20 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more