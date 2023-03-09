Menu
The Shop (2018), season 6

The Shop 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 9 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Shop" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Барбершоп» знаменитости встречаются друг с другом в барбершопе и откровенно говорят обо всем, что их волнует. Нередко гости проекта затрагивают актуальные темы, которые касаются большинства зрителей. Они рассказывают, как преодолели себя в острые моменты жизни, как справились с одиночеством и поражениями, перебороли депрессию и вновь обрели себя. Инициатором проекта стал один из самых известных современных спортсменов Леброн Джеймс, который попытался воссоздать ту приятную атмосферу непринужденной болтовни, что и сам нередко наблюдал в подобных барбершопах.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
"The Shop" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Stefon Diggs, Ryan Garcia, Kane Brown, Desi Banks
Season 6 Episode 1
9 March 2023
Rich Paul, Druski, Cordae, Steve Stoute
Season 6 Episode 2
23 March 2023
J.R. Smith, Chloe Bailey, Chiney Ogwumike, Kenya Barris
Season 6 Episode 3
6 April 2023
Teyana Taylor, Babyface, Allyson Felix, Tabitha Brown, Bobby Hundreds
Season 6 Episode 4
20 April 2023
Damson Idris, DaBaby, Hebru Brantley, Katelyn Ohashi
Season 6 Episode 5
4 May 2023
Devin Haney, Tee Grizzley, Amin Joseph, HaHa Davis
Season 6 Episode 6
18 May 2023
Shenseea, J.B. Smoove, Wood Harris, Dominique Fishback
Season 6 Episode 7
1 June 2023
Chris Paul, Ty Lue, LaKeith Stanfield, Killer Mike
Season 6 Episode 8
15 June 2023
