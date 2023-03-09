В 6-м сезоне шоу «Барбершоп» знаменитости встречаются друг с другом в барбершопе и откровенно говорят обо всем, что их волнует. Нередко гости проекта затрагивают актуальные темы, которые касаются большинства зрителей. Они рассказывают, как преодолели себя в острые моменты жизни, как справились с одиночеством и поражениями, перебороли депрессию и вновь обрели себя. Инициатором проекта стал один из самых известных современных спортсменов Леброн Джеймс, который попытался воссоздать ту приятную атмосферу непринужденной болтовни, что и сам нередко наблюдал в подобных барбершопах.