The Shop (2018), season 1

The Shop season 1 poster
The Shop 18+
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"The Shop" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Барбершоп» Леброн Джеймс, Снуп Догг, Джон Стюарт и другие звезды собираются в барбершопе, чтобы откровенно поговорить о спорте, музыке, поп-культуре и многом другом. Звезды баскетбола Бен Симмонс, Виктор Оладипо и Мо Бамба рассказывают о начале своей карьеры. Елена Делле Донн говорит об инциденте с Сереной на открытом чемпионате США, а также упоминает о разных критериях в мужском и женском спорте. Леброн рассказывает о том, что считает самой большой проблемой, а также самым большим своим достижением. Дрейк рассказывает о детстве, отцовстве и о создании нового альбома. Все это время Бен и Леброн стригутся.

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
"The Shop" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Odell Beckham, Jr., Michael Bennett, Jerrod Carmichael, Snoop Dogg, Draymond Green, Alvin Kamara, Candace Parker, Vince Staples, Jon Stewart
Season 1 Episode 1
28 August 2018
Mo Bamba, Elena Delle Donne, Drake, Victor Oladipo, Ben Simmons
Season 1 Episode 2
12 October 2018
Mary J. Blige, Chris Bosh, Ice Cube, Todd Gurley, Jimmy Kimmel, Nas, Lena Waithe
Season 1 Episode 3
21 December 2018
TV series release schedule
