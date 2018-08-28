В 1-м сезоне шоу «Барбершоп» Леброн Джеймс, Снуп Догг, Джон Стюарт и другие звезды собираются в барбершопе, чтобы откровенно поговорить о спорте, музыке, поп-культуре и многом другом. Звезды баскетбола Бен Симмонс, Виктор Оладипо и Мо Бамба рассказывают о начале своей карьеры. Елена Делле Донн говорит об инциденте с Сереной на открытом чемпионате США, а также упоминает о разных критериях в мужском и женском спорте. Леброн рассказывает о том, что считает самой большой проблемой, а также самым большим своим достижением. Дрейк рассказывает о детстве, отцовстве и о создании нового альбома. Все это время Бен и Леброн стригутся.