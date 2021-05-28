В 4-м сезоне шоу «Барбершоп» бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама присоединяется к Леброну Джеймсу и Маверику Картеру, чтобы поговорить о спорте, политике и многом другом в преддверии выборов 2020 года. В следующем выпуске гостями проекта становятся музыкальный магнат Jay-Z, рэпер Bad Bunny, Ннека Огвумике из WNBA и исполнительный директор Пол Ривера. Также посетителями барбершопа стали Дэвид Бекхэм, Джеймс Корден, Савити и Ивонн Орджи. У каждого в запасе есть немало животрепещущих тем и удивительных историй. Многие даже готовы приоткрыть завесу тайны и ответить на самые интимные вопросы.