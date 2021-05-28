Menu
The Shop (2018), season 4

The Shop 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 28 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"The Shop" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Барбершоп» бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама присоединяется к Леброну Джеймсу и Маверику Картеру, чтобы поговорить о спорте, политике и многом другом в преддверии выборов 2020 года. В следующем выпуске гостями проекта становятся музыкальный магнат Jay-Z, рэпер Bad Bunny, Ннека Огвумике из WNBA и исполнительный директор Пол Ривера. Также посетителями барбершопа стали Дэвид Бекхэм, Джеймс Корден, Савити и Ивонн Орджи. У каждого в запасе есть немало животрепещущих тем и удивительных историй. Многие даже готовы приоткрыть завесу тайны и ответить на самые интимные вопросы.

TV Show rating

6.5
6.5 Rate 13 votes
"The Shop" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Jay-Z, Nneka Ogwumike, Bad Bunny
Season 4 Episode 1
28 May 2021
Tom Brady, Kid Cudi, Chelsea Handler, Draymond Green
Season 4 Episode 2
25 June 2021
Trae Young, DJ Khaled, Meek Mill, Jemele Hill, Chase Young
Season 4 Episode 3
30 July 2021
Jason Sudeikis, Carmelo Anthony, Jack Harlow, Keegan-Michael Key, Liz Cambage
Season 4 Episode 4
27 August 2021
Naomi Osaka, Wanda Sykes, Kevin Love, Jadakiss
Season 4 Episode 5
24 September 2021
David Beckham, James Corden, Saweetie, Bubba Wallace, Yvonne Orji
Season 4 Episode 6
29 October 2021
