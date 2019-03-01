Menu
Russian
Season premiere 1 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
Во 2-м сезоне шоу «Барбершоп» гостями Джеймса Леброна стали Энтони Дэвис, Мик Милл, Джеррод Кармайкл и Джейми Фокс. Рэп-исполнитель Трэвис Скотт, актер Дон Чидл, Сет Роген, баскетболист Лонзо Болл и Джимми Айовин приходят в барбершоп, чтобы обсудить баскетбол, музыку и кинематограф. Кевин Лав, Пол Ривера, Лил Нас Икс присоединяются к Маверику Картеру, чтобы поговорить о работе в комедийном жанре, депрессивных состояниях и спорте. Вместе с Картером в выпуске появятся Меган Рапино, Вупи Голдберг и Сью Берд. У каждого гостя есть свои удивительные истории из профессиональной и личной жизни.

Antonio Brown, Jerrod Carmichael, 2 Chainz, Anthony Davis, Jamie Foxx, Meek Mill
Season 2 Episode 1
1 March 2019
Lonzo Ball, Don Cheadle, DeAndre Hopkins, Jimmy Iovine, Seth Rogen, Travis Scott, Pharrell Williams
Season 2 Episode 2
4 May 2019
Kevin Hart, Rob Gronkowski, Kevin Love, CJ McCollum, Charlamagne tha God, Lil Nas X
Season 2 Episode 3
3 September 2019
Gavin Newsom, Jerrod Carmichael, Rick Rubin, Bill Hader, Sean Combs, Demar Derozan, Rich Paul, Ed O'Bannon, Katelyn Ohashi, Diana Taurasi
Season 2 Episode 4
25 October 2019
Will Smith, Martin Lawrence, CC Sabathia, Chance the Rapper
Season 2 Episode 5
14 December 2019
Megan Rapinoe, Whoopi Goldberg, Sue Bird, Stacey Abrams, Malcolm Jenkins, Hasan Minhaj
Season 2 Episode 6
7 February 2020
