Во 2-м сезоне шоу «Барбершоп» гостями Джеймса Леброна стали Энтони Дэвис, Мик Милл, Джеррод Кармайкл и Джейми Фокс. Рэп-исполнитель Трэвис Скотт, актер Дон Чидл, Сет Роген, баскетболист Лонзо Болл и Джимми Айовин приходят в барбершоп, чтобы обсудить баскетбол, музыку и кинематограф. Кевин Лав, Пол Ривера, Лил Нас Икс присоединяются к Маверику Картеру, чтобы поговорить о работе в комедийном жанре, депрессивных состояниях и спорте. Вместе с Картером в выпуске появятся Меган Рапино, Вупи Голдберг и Сью Берд. У каждого гостя есть свои удивительные истории из профессиональной и личной жизни.