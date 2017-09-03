Во 2 сезоне шоу «Удивительные люди» ведущий Александр Гуревич вновь собирает в одной студии самых талантливых и потрясающих воображение представителей человеческой расы. Учителя, педагоги и водители трамваев из разных городов России и стран мира демонстрируют на экране способности, в которые сложно даже поверить. В каждом выпуске участвуют 7 конкурсантов, из которых после нескольких испытаний в финал сможет пройти только один. А самый удивительный человек года заберет домой главный приз – один миллион рублей. В жюри на этот раз оказываются Ольга Шелест, Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина и профессор Василий Ключарев.