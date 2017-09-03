Menu
Udivitelnye lyudi (2016), season 2

Udivitelnye lyudi season 2 poster
Udivitelnye lyudi

Удивительные люди 12+
Title Сезон 2
Season premiere 3 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 30 minutes
"Udivitelnye lyudi" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Удивительные люди» ведущий Александр Гуревич вновь собирает в одной студии самых талантливых и потрясающих воображение представителей человеческой расы. Учителя, педагоги и водители трамваев из разных городов России и стран мира демонстрируют на экране способности, в которые сложно даже поверить. В каждом выпуске участвуют 7 конкурсантов, из которых после нескольких испытаний в финал сможет пройти только один. А самый удивительный человек года заберет домой главный приз – один миллион рублей. В жюри на этот раз оказываются Ольга Шелест, Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина и профессор Василий Ключарев.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
Udivitelnye lyudi List of episodes
Выпуск 08
Season 2 Episode 1
3 September 2017
Выпуск 09
Season 2 Episode 2
10 September 2017
Выпуск 10
Season 2 Episode 3
17 September 2017
Выпуск 11
Season 2 Episode 4
24 September 2017
Выпуск 12
Season 2 Episode 5
1 October 2017
Выпуск 13
Season 2 Episode 6
8 October 2017
Выпуск 14
Season 2 Episode 7
22 October 2017
Выпуск 15
Season 2 Episode 8
29 October 2017
Выпуск 16 Финал
Season 2 Episode 9
5 November 2017
TV series release schedule
