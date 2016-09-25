Menu
Udivitelnye lyudi (2016), season 1

Udivitelnye lyudi season 1 poster
Удивительные люди 12+
Title Сезон 1
Season premiere 25 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 7
Runtime 10 hours 30 minutes
"Udivitelnye lyudi" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Удивительные люди» начинается самый необычный телевизионный эксперимент, доказывающий, что человеческий мозг способен абсолютно на все. Отборочный тур проходят самые обычные, на первый взгляд, люди, обладающие немыслимыми способностями и практически невозможными навыками. Шестилетняя девочка, способная поднять автомобиль; слепой музыкант, сумевший рассмотреть мир с помощью звуковых волн; математик, за подсчетами которого не может угнаться ни один калькулятор. Одним талант достался от природы, другие развили его ценой огромных усилий. Однако главный приз сможет забрать только самый удивительный из участников.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
Udivitelnye lyudi List of episodes
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
25 September 2016
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
2 October 2016
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
9 October 2016
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
16 October 2016
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
23 October 2016
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
30 October 2016
Выпуск 07 Финал
Season 1 Episode 7
6 November 2016
TV series release schedule
