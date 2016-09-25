В 1 сезоне шоу «Удивительные люди» начинается самый необычный телевизионный эксперимент, доказывающий, что человеческий мозг способен абсолютно на все. Отборочный тур проходят самые обычные, на первый взгляд, люди, обладающие немыслимыми способностями и практически невозможными навыками. Шестилетняя девочка, способная поднять автомобиль; слепой музыкант, сумевший рассмотреть мир с помощью звуковых волн; математик, за подсчетами которого не может угнаться ни один калькулятор. Одним талант достался от природы, другие развили его ценой огромных усилий. Однако главный приз сможет забрать только самый удивительный из участников.