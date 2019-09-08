В 4 сезоне шоу «Удивительные люди» формат программы немного меняется. На этот раз между собой соревнуются люди, уже появлявшиеся на экране в предыдущих сезонах. Причем каждому гению или силачу достаются соперники, которые могут соревноваться с ним именно в его категории талантов. Для выдающихся мнемотехников, математиков, йогов, эхолокаторов и даже спидкуберов представлены отдельные номинации, в которых схлестываются самые запоминающиеся участники прошлых лет. Ведущим шоу по-прежнему остается Александр Гуревич, а в жюри сидят как российские звезды, как и исследователи, занимающиеся изучением человеческого мозга.