Udivitelnye lyudi (2016), season 4

Udivitelnye lyudi season 4 poster
Удивительные люди 12+
Title Сезон 4
Season premiere 8 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 30 minutes
"Udivitelnye lyudi" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Удивительные люди» формат программы немного меняется. На этот раз между собой соревнуются люди, уже появлявшиеся на экране в предыдущих сезонах. Причем каждому гению или силачу достаются соперники, которые могут соревноваться с ним именно в его категории талантов. Для выдающихся мнемотехников, математиков, йогов, эхолокаторов и даже спидкуберов представлены отдельные номинации, в которых схлестываются самые запоминающиеся участники прошлых лет. Ведущим шоу по-прежнему остается Александр Гуревич, а в жюри сидят как российские звезды, как и исследователи, занимающиеся изучением человеческого мозга.

Выпуск 26
Season 4 Episode 1
8 September 2019
Выпуск 27
Season 4 Episode 2
15 September 2019
Выпуск 28
Season 4 Episode 3
22 September 2019
Выпуск 29
Season 4 Episode 4
29 September 2019
Выпуск 30
Season 4 Episode 5
6 October 2019
Выпуск 31
Season 4 Episode 6
13 October 2019
Выпуск 32
Season 4 Episode 7
20 October 2019
Выпуск 33
Season 4 Episode 8
27 October 2019
Выпуск 34 Финал
Season 4 Episode 9
3 November 2019
