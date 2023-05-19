Menu
Udivitelnye lyudi (2016), season 6

Удивительные люди 12+
Title Сезон 6
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 9 hours 0 minute
"Udivitelnye lyudi" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Удивительные люди» на экраны после перерыва возвращается самое необычное шоу талантов в стране. Ведущим на этот раз становится эрудит, энциклопедист и лектор Артем Варгафтик. А знакомое зрителям звездное жюри дополнит шоумен, ведущий подкастов «Физики и лирики» Александр Пушной. Кастинги проходят не только российские гении, но и конкурсанты из Китая, Швейцарии, Монголии, Индии, Либерии, Италии и Испании. Каждому из них есть чем поразить зрителей до глубины души. Нечеловеческая сила и выносливость, встроенный в мозг калькулятор или переводчик на все языки – это лишь малая часть умений удивительных людей.

Выпуск 01
Season 6 Episode 1
19 May 2023
Выпуск 02
Season 6 Episode 2
26 May 2023
Выпуск 03
Season 6 Episode 3
5 June 2023
Выпуск 04
Season 6 Episode 4
12 June 2023
Выпуск 05
Season 6 Episode 5
19 June 2023
Выпуск 06
Season 6 Episode 6
26 June 2023
