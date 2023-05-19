В 6 сезоне шоу «Удивительные люди» на экраны после перерыва возвращается самое необычное шоу талантов в стране. Ведущим на этот раз становится эрудит, энциклопедист и лектор Артем Варгафтик. А знакомое зрителям звездное жюри дополнит шоумен, ведущий подкастов «Физики и лирики» Александр Пушной. Кастинги проходят не только российские гении, но и конкурсанты из Китая, Швейцарии, Монголии, Индии, Либерии, Италии и Испании. Каждому из них есть чем поразить зрителей до глубины души. Нечеловеческая сила и выносливость, встроенный в мозг калькулятор или переводчик на все языки – это лишь малая часть умений удивительных людей.