Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Udivitelnye lyudi (2016), season 3

Udivitelnye lyudi season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Udivitelnye lyudi Seasons Season 3

Удивительные люди 12+
Title Сезон 3
Season premiere 2 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 30 minutes
"Udivitelnye lyudi" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Удивительные люди» судейскую коллегию представляют чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Наталья Рагозина, обладательница телевизионной премии ТЭФИ Мария Ситтель, телеведущая и актриса Ольга Шелест, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили и, конечно, ученый, исследующий возможности человеческого мозга, Василий Ключарев. Именно этим людям предстоит решить, чьи навыки, таланты и способности на этот раз окажутся самыми поразительными. Кто-то из участников создает потрясающие миниатюры на рисовых зернышках, кто-то свободно изъясняется на 16 языках, а кто-то легко выдерживает критически низкие и высокие температуры.

TV Show rating

0.0
Rate 1 vote
Udivitelnye lyudi List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Выпуск 17
Season 3 Episode 1
2 September 2018
Выпуск 18
Season 3 Episode 2
9 September 2018
Выпуск 19
Season 3 Episode 3
16 September 2018
Выпуск 20
Season 3 Episode 4
23 September 2018
Выпуск 21
Season 3 Episode 5
30 September 2018
Выпуск 22
Season 3 Episode 6
7 October 2018
Выпуск 23
Season 3 Episode 7
14 October 2018
Выпуск 24
Season 3 Episode 8
21 October 2018
Выпуск 25 Финал
Season 3 Episode 9
28 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more