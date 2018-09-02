В 3 сезоне шоу «Удивительные люди» судейскую коллегию представляют чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Наталья Рагозина, обладательница телевизионной премии ТЭФИ Мария Ситтель, телеведущая и актриса Ольга Шелест, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили и, конечно, ученый, исследующий возможности человеческого мозга, Василий Ключарев. Именно этим людям предстоит решить, чьи навыки, таланты и способности на этот раз окажутся самыми поразительными. Кто-то из участников создает потрясающие миниатюры на рисовых зернышках, кто-то свободно изъясняется на 16 языках, а кто-то легко выдерживает критически низкие и высокие температуры.