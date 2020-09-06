Menu
Udivitelnye lyudi (2016), season 5

Удивительные люди 12+
Title Сезон 5
Season premiere 6 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 30 minutes
"Udivitelnye lyudi" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Удивительные люди» к членам жюри присоединяется хормейстер, участница одного из предыдущих сезонов программы Екатерина Кулешова. А в студию продолжают съезжаться самые талантливые люди мира, поражающие своими буквально нечеловеческими способностями и навыками. В этом сезоне принимают участие 70 уникумов, каждому из которых есть чем гордиться. Самому младшему конкурсанту всего 8 лет. На сей раз перед судьями предстают гении в самых неожиданных областях: они умеют определять все существующие в мире виды растений, говорят на мертвых языках и ходят по канату с закрытыми глазами.

Выпуск 35
Season 5 Episode 1
6 September 2020
Выпуск 36
Season 5 Episode 2
13 September 2020
Выпуск 37
Season 5 Episode 3
20 September 2020
Выпуск 38
Season 5 Episode 4
27 September 2020
Выпуск 39
Season 5 Episode 5
4 October 2020
Выпуск 40
Season 5 Episode 6
11 October 2020
Выпуск 41
Season 5 Episode 7
18 October 2020
Выпуск 42
Season 5 Episode 8
25 October 2020
Выпуск 43 Финал
Season 5 Episode 9
1 November 2020
