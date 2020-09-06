В 5 сезоне шоу «Удивительные люди» к членам жюри присоединяется хормейстер, участница одного из предыдущих сезонов программы Екатерина Кулешова. А в студию продолжают съезжаться самые талантливые люди мира, поражающие своими буквально нечеловеческими способностями и навыками. В этом сезоне принимают участие 70 уникумов, каждому из которых есть чем гордиться. Самому младшему конкурсанту всего 8 лет. На сей раз перед судьями предстают гении в самых неожиданных областях: они умеют определять все существующие в мире виды растений, говорят на мертвых языках и ходят по канату с закрытыми глазами.