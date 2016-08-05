В 4 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» студию посещает множество настоящих и поддельных музыкальных гостей. Среди них в этом сезоне оказываются: A$AP Rocky, Дэнни Браун, Go Dreamer, Flying Lotus, Ариэль Пинк, О.Г. Мако и Тим Янус. Некоторые из них – действительно талантливые, но малоизвестные музыканты, другие впервые видят инструменты и пришли просто повеселиться под чужими именами, зато среди них иногда оказываются «жемчужины» – настоящие звезды. Жаль, что сам Эрик за своим высокомерием и активным изображением бурной деятельности не в состоянии отличить одних от других, но в этом и заключаются интрига и юмор шоу.