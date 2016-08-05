Menu
The Eric Andre Show (2012), season 4

The Eric Andre Show
Season premiere 5 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
В 4 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» студию посещает множество настоящих и поддельных музыкальных гостей. Среди них в этом сезоне оказываются: A$AP Rocky, Дэнни Браун, Go Dreamer, Flying Lotus, Ариэль Пинк, О.Г. Мако и Тим Янус. Некоторые из них – действительно талантливые, но малоизвестные музыканты, другие впервые видят инструменты и пришли просто повеселиться под чужими именами, зато среди них иногда оказываются «жемчужины» – настоящие звезды. Жаль, что сам Эрик за своим высокомерием и активным изображением бурной деятельности не в состоянии отличить одних от других, но в этом и заключаются интрига и юмор шоу.

8.4
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
T.I.; Abby Lee Miller
Season 4 Episode 1
5 August 2016
Stacey Dash; Jack McBrayer
Season 4 Episode 2
12 August 2016
Howie Mandel; Malaysia Pargo
Season 4 Episode 3
19 August 2016
Tichina Arnold; Steve Schirripa
Season 4 Episode 4
26 August 2016
Jesse Williams; Jillian Michaels
Season 4 Episode 5
9 September 2016
Warren G; Kelly Osbourne
Season 4 Episode 6
16 September 2016
Raymond Cruz; Amber Rose
Season 4 Episode 7
23 September 2016
Chris Jericho; Roy Hibbert; Flavor Flav
Season 4 Episode 8
30 September 2016
Dennis Rodman; Haley Joel Osment
Season 4 Episode 9
7 October 2016
Jack Black; Jennette McCurdy
Season 4 Episode 10
14 October 2016
