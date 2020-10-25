Menu
The Eric Andre Show (2012), season 5

The Eric Andre Show
Season premiere 25 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
В 5 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» Эрик и Ганнибал возвращаются на экраны со своей легендарной передачей через несколько лет перерыва. Эрик заводит дружбу с потерявшейся в метро крысой, а Ганнибал со скандалом покидает шоу, превратившись гигантскую мутантную версию самого себя по имени Бланибал. Студию навещают знаменитый экстрасенс Тайлер Генри, музыкант Пулемет Келли, а также Омарион, Джуди Грир, Адам Риппон, Дайан Герреро и многие другие. А на музыкальной сцене выступают Андерсон Сикс.Паак и Джоуи Бада. Как всегда, лишь часть из этих людей оказываются теми, за кого они себя выдают.

8.4
A King Is Born
Season 5 Episode 1
25 October 2020
Hannibal Quits
Season 5 Episode 2
25 October 2020
You Got Served
Season 5 Episode 3
1 November 2020
Lizzo Up
Season 5 Episode 4
1 November 2020
The Asap Ferg Show
Season 5 Episode 5
8 November 2020
Blannibal Quits
Season 5 Episode 6
8 November 2020
Named After My Dad's Penis
Season 5 Episode 7
15 November 2020
Bone TV
Season 5 Episode 8
15 November 2020
Is Your Wife Still Depressed?
Season 5 Episode 9
22 November 2020
The 50th Episode!
Season 5 Episode 10
22 November 2020
