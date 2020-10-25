В 5 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» Эрик и Ганнибал возвращаются на экраны со своей легендарной передачей через несколько лет перерыва. Эрик заводит дружбу с потерявшейся в метро крысой, а Ганнибал со скандалом покидает шоу, превратившись гигантскую мутантную версию самого себя по имени Бланибал. Студию навещают знаменитый экстрасенс Тайлер Генри, музыкант Пулемет Келли, а также Омарион, Джуди Грир, Адам Риппон, Дайан Герреро и многие другие. А на музыкальной сцене выступают Андерсон Сикс.Паак и Джоуи Бада. Как всегда, лишь часть из этих людей оказываются теми, за кого они себя выдают.