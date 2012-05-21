В 1 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» ведущие создают пародию на типичные вечерние ток-шоу с приглашенными знаменитостями и маленьким бюджетом. Ганнибал Бюресс активно изображает бурную журналистскую деятельность, в то время как его напарник Эрик Андре путает ему все карты. Этот нервный и холеричный человек, называющий себя шоуменом, постоянно устраивает на съемочной площадке скандалы, поднимает неприличные темы, путает имена гостей, ругается с оператором и всеми возможными способами саботирует съемочный процесс. Смеха добавляют звезды, появляющиеся в студии программы, выдающие себя за других людей.