The Eric Andre Show (2012), season 6

The Eric Andre Show season 6 poster
The Eric Andre Show
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 4 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"The Eric Andre Show" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» эксцентричный и безалаберный ведущий, как всегда, даст жару зрителям, гостям и даже собственной съемочной группе. Он возьмет несколько десятков безумных и бесполезных интервью, встретится со звездами (как настоящими, так и вымышленными), поучаствует в нескольких грубоватых скетчах и даже обсудит пророчество великого Нострадамуса. Правда, конечно, не всерьез, а на свой привычный лад. JPEGМАФИЯ, Лил Яхти, МЕРС, Триппи Редд и Зак Фокс расскажут в эфире о новом рэпере Warrior Ninja. Но вот появится ли сам рэпер и существует ли он на самом деле, пока остается большой загадкой…

TV Show rating

8.4
Rate 11 votes
Bugs Weekly
Season 6 Episode 1
4 June 2023
Jaleel Blanco
Season 6 Episode 2
4 June 2023
Football is Back
Season 6 Episode 3
11 June 2023
Rim the Reaper
Season 6 Episode 4
11 June 2023
Woodchipper Hijinks
Season 6 Episode 5
18 June 2023
Don't You Say a Word
Season 6 Episode 6
18 June 2023
Anti-Weed
Season 6 Episode 7
25 June 2023
Old Yeller
Season 6 Episode 8
25 June 2023
Krft Punk Returns
Season 6 Episode 9
2 July 2023
The Cold Episode
Season 6 Episode 10
2 July 2023
