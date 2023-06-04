В 6 сезоне шоу «Шоу Эрика Андре» эксцентричный и безалаберный ведущий, как всегда, даст жару зрителям, гостям и даже собственной съемочной группе. Он возьмет несколько десятков безумных и бесполезных интервью, встретится со звездами (как настоящими, так и вымышленными), поучаствует в нескольких грубоватых скетчах и даже обсудит пророчество великого Нострадамуса. Правда, конечно, не всерьез, а на свой привычный лад. JPEGМАФИЯ, Лил Яхти, МЕРС, Триппи Редд и Зак Фокс расскажут в эфире о новом рэпере Warrior Ninja. Но вот появится ли сам рэпер и существует ли он на самом деле, пока остается большой загадкой…