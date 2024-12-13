Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Die Hart 2020 - 2024, season 3
Die Hart
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
13 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
7
Runtime
56 minutes
Series rating
5.1
12
votes
TV series release schedule
The Peanut Man
Season 3
Episode 1
13 December 2024
The Relatively Small Package
Season 3
Episode 2
13 December 2024
The Fisher King
Season 3
Episode 3
13 December 2024
The Vacuum from Sarasota
Season 3
Episode 4
13 December 2024
The Legend of Lionel Pendergrass
Season 3
Episode 5
13 December 2024
The Face of Guffey Light
Season 3
Episode 6
13 December 2024
The Code of Hammurabi
Season 3
Episode 7
13 December 2024
