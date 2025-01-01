Menu
Greg Kriek
Greg Kriek
Greg Kriek
Greg Kriek
Greg Kriek
Date of Birth
1 January 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
2.5
Colonials
(2023)
Filmography
Genre
All
Sci-Fi
Year
All
2023
All
1
Films
1
Actor
1
2.5
Colonials
Colonials
Sci-Fi
2023, USA
