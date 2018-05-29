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I Am a Killer 2018, season 1

I Am a Killer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows I Am a Killer Seasons Season 1
I Am a Killer 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
"I Am a Killer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я — убийца» после нескольких лет пребывания в одиночной камере Джеймс Робертсон сообщил, что убил своего нового сокамерника, чтобы его перевели в камеру смертников, где лучше условия. Роберт Шафер убивает двух гомосексуалистов после их похищения и открыто заявляет о своем преступлении. Хотя он не может объяснить, почему совершил двойное убийство, члены его семьи пытаются предположить, какими были возможные мотивы. Подросток с наркотической зависимостью Джошуа Нельсон хладнокровно убивает приятеля, чтобы угнать его автомобиль, но в ходе судебного заседания выясняются другие шокирующие мотивы содеянного.

Season 1 Cast

Reece Alexander-Putinas
Jessie Vinning
Swaylee Loughnane
All Season 1 Cast

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

I Am a Killer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Means to an End: James Robertson
Season 1 Episode 1
29 May 2018
Killer in the Eyes of the Law: Kenneth Foster
Season 1 Episode 2
5 June 2018
Mockingbird: Justin Dickens
Season 1 Episode 3
12 June 2018
Sympathy for the Devil: Miguel Martinez
Season 1 Episode 4
19 June 2018
Intended Evil: Charles Thompson
Season 1 Episode 5
6 June 2018
Declared Competent: David Lewis
Season 1 Episode 6
3 July 2018
Family Affair: Deandre Buchanan
Season 1 Episode 7
10 July 2018
Hunted: Robert Shafer
Season 1 Episode 8
17 July 2018
Living with the Consequences: Joshua Nelson
Season 1 Episode 9
24 July 2018
A Matter of Life and Death: Wayne Doty
Season 1 Episode 10
31 July 2018
TV series release schedule
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