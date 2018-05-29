В 1 сезоне сериала «Я — убийца» после нескольких лет пребывания в одиночной камере Джеймс Робертсон сообщил, что убил своего нового сокамерника, чтобы его перевели в камеру смертников, где лучше условия. Роберт Шафер убивает двух гомосексуалистов после их похищения и открыто заявляет о своем преступлении. Хотя он не может объяснить, почему совершил двойное убийство, члены его семьи пытаются предположить, какими были возможные мотивы. Подросток с наркотической зависимостью Джошуа Нельсон хладнокровно убивает приятеля, чтобы угнать его автомобиль, но в ходе судебного заседания выясняются другие шокирующие мотивы содеянного.