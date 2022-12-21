В 4 сезоне сериала «Я — убийца» авторы проекта получили возможность пообщаться с заключенными, которые ожидают своего наказания в камере смертников в различных тюремных учреждениях США. Каждый осужденный вспоминает о событиях, которые привели к его преступлению, и, что шокирует, о самом преступлении. Герои рассказывают о своих чувствах и, в конечном счете, о том, как они теперь относятся к своему преступлению, после времени, проведенного в камере смертников. Различные точки зрения и влияние принятых за доли секунды решений, изменивших жизни убийц, ставят под сомнение отношение зрителя к преступникам.