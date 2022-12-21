Menu
I Am a Killer 2018, season 4

I Am a Killer season 4 poster
I Am a Killer 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 21 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"I Am a Killer" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Я — убийца» авторы проекта получили возможность пообщаться с заключенными, которые ожидают своего наказания в камере смертников в различных тюремных учреждениях США. Каждый осужденный вспоминает о событиях, которые привели к его преступлению, и, что шокирует, о самом преступлении. Герои рассказывают о своих чувствах и, в конечном счете, о том, как они теперь относятся к своему преступлению, после времени, проведенного в камере смертников. Различные точки зрения и влияние принятых за доли секунды решений, изменивших жизни убийц, ставят под сомнение отношение зрителя к преступникам.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

I Am a Killer List of episodes

Family Matters
Season 4 Episode 1
21 December 2022
A Mother's Love
Season 4 Episode 2
21 December 2022
Serving Time
Season 4 Episode 3
21 December 2022
A Father's Shadow
Season 4 Episode 4
21 December 2022
The Bogeyman
Season 4 Episode 5
21 December 2022
Friendly Fire
Season 4 Episode 6
21 December 2022
