Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

I Am a Killer 2018, season 3

I Am a Killer season 3 poster
Kinoafisha TV Shows I Am a Killer Seasons Season 3
I Am a Killer 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 30 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"I Am a Killer" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Я — убийца», подвергаясь жестокому обращению на протяжении всей своей жизни, Виктория Смит призналась в убийстве своего мужа. Но некоторые люди, имеющие отношение к этому делу, сомневается в ее признании. Находящийся в камере смертников за убийство, Дерил Мэдисон размышляет о своей борьбе с психическим заболеванием и встречает поддержку у сторонника смертной казни. Дэниел Полсруд говорит, что смерть его напарницы Лесли произошла в результате несчастного случая. Но отчеты ее семьи и его рукописные записи заставляют сомневаться в его словах. Джеймс Уокер говорит, что не помнит убийства, в котором он признался. 

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

I Am a Killer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
A Question of Loyalty
Season 3 Episode 1
30 August 2022
Someone Else
Season 3 Episode 2
30 August 2022
History Repeating
Season 3 Episode 3
30 August 2022
Blackout
Season 3 Episode 4
30 August 2022
Rolling the Dice
Season 3 Episode 5
30 August 2022
A Bad Day
Season 3 Episode 6
30 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more