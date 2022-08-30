В 3 сезоне сериала «Я — убийца», подвергаясь жестокому обращению на протяжении всей своей жизни, Виктория Смит призналась в убийстве своего мужа. Но некоторые люди, имеющие отношение к этому делу, сомневается в ее признании. Находящийся в камере смертников за убийство, Дерил Мэдисон размышляет о своей борьбе с психическим заболеванием и встречает поддержку у сторонника смертной казни. Дэниел Полсруд говорит, что смерть его напарницы Лесли произошла в результате несчастного случая. Но отчеты ее семьи и его рукописные записи заставляют сомневаться в его словах. Джеймс Уокер говорит, что не помнит убийства, в котором он признался.