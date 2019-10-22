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I Am a Killer 2018, season 2

I Am a Killer season 2 poster
Kinoafisha TV Shows I Am a Killer Seasons Season 2
I Am a Killer 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 40 minutes
"I Am a Killer" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Я — убийца» Линдси Хауген, одна из немногих женщин, совершивших убийство, утверждает, что в 2015 году она задушила своего бойфренда, находящегося в депрессии, в качестве акта милосердия. В 1996 году Дэвид Барнетт лишил жизни своих приемных бабушку и дедушку, нанеся им более двадцати ножевых ранений. Впоследствии он рассказал о том, как чудовищно обращался с ним отец. Линда Ли Коуч из женской исправительной колонии в Огайо сообщила об убийстве своего супруга Уолтера, спровоцированном годами жестокого обращения. Марк Артур утверждает, что убил человека на шоссе за то, что тот жестоко избил свою жену. 

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

I Am a Killer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
In Her Hands
Season 2 Episode 1
22 October 2019
Overkill
Season 2 Episode 2
29 October 2019
An Ordinary Boy
Season 2 Episode 3
5 November 2019
Trapped
Season 2 Episode 4
12 November 2019
Honorable Intentions
Season 2 Episode 5
19 November 2019
Pyro Joe
Season 2 Episode 6
26 November 2019
Owning It
Season 2 Episode 7
3 December 2019
Crossing the Line
Season 2 Episode 8
10 December 2019
A Silent Order
Season 2 Episode 9
17 December 2019
Something Hideous
Season 2 Episode 10
24 December 2019
TV series release schedule
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