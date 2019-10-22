Во 2 сезоне сериала «Я — убийца» Линдси Хауген, одна из немногих женщин, совершивших убийство, утверждает, что в 2015 году она задушила своего бойфренда, находящегося в депрессии, в качестве акта милосердия. В 1996 году Дэвид Барнетт лишил жизни своих приемных бабушку и дедушку, нанеся им более двадцати ножевых ранений. Впоследствии он рассказал о том, как чудовищно обращался с ним отец. Линда Ли Коуч из женской исправительной колонии в Огайо сообщила об убийстве своего супруга Уолтера, спровоцированном годами жестокого обращения. Марк Артур утверждает, что убил человека на шоссе за то, что тот жестоко избил свою жену.