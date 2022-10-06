В 19 сезоне сериала «Анатомия страсти» история о медиках из госпиталя «Грей Слоан» продолжается. Они столкнутся с новыми нестандартными случаями и спасут еще немало человеческих жизней. Врачи лечат пациента, который пострадал от залпов фейерверка, запущенного нелегально. Бэйли собирается нанимать новых сотрудников, но у нее возникли проблемы с поиском. Оуэн и Тедди пытаются рассказать о своей помолвке коллегам. Амелия нуждается в помощи, а Ричард вновь полон энергии, благодаря чему выводит преподавание в клинике на новый уровень. Уинстон помогает пациенту, страдающему от почечной недостаточности.