Grey's Anatomy 2005, season 19

Grey's Anatomy season 19 poster
Kinoafisha TV Shows Grey's Anatomy Seasons Season 19
Grey's Anatomy 16+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Grey's Anatomy" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Анатомия страсти» история о медиках из госпиталя «Грей Слоан» продолжается. Они столкнутся с новыми нестандартными случаями и спасут еще немало человеческих жизней. Врачи лечат пациента, который пострадал от залпов фейерверка, запущенного нелегально. Бэйли собирается нанимать новых сотрудников, но у нее возникли проблемы с поиском. Оуэн и Тедди пытаются рассказать о своей помолвке коллегам. Амелия нуждается в помощи, а Ричард вновь полон энергии, благодаря чему выводит преподавание в клинике на новый уровень. Уинстон помогает пациенту, страдающему от почечной недостаточности.

Series rating

7.8
Rate 17 votes
7.6 IMDb

Grey's Anatomy List of episodes

Everything has Changed
Season 19 Episode 1
6 October 2022
Wasn't Expecting That
Season 19 Episode 2
13 October 2022
Let's Talk About Sex
Season 19 Episode 3
20 October 2022
Haunted
Season 19 Episode 4
27 October 2022
When I Get to the Border
Season 19 Episode 5
3 November 2022
Thunderstruck
Season 19 Episode 6
10 November 2022
I'll Follow the Sun
Season 19 Episode 7
23 February 2023
All Star
Season 19 Episode 8
2 March 2023
Love Don't Cost a Thing
Season 19 Episode 9
9 March 2023
Sisters Are Doin' It for Themselves
Season 19 Episode 10
16 March 2023
Training Day
Season 19 Episode 11
23 March 2023
Pick Yourself Up
Season 19 Episode 12
30 March 2023
Cowgirls Don't Cry
Season 19 Episode 13
6 April 2023
Shadow of Your Love
Season 19 Episode 14
13 April 2023
Mama Who Bore Me
Season 19 Episode 15
13 April 2023
Gunpowder and Lead
Season 19 Episode 16
20 April 2023
Come Fly With Me
Season 19 Episode 17
4 May 2023
Ready to Run
Season 19 Episode 18
11 May 2023
Wedding Bell Blues
Season 19 Episode 19
18 May 2023
Happily Ever After?
Season 19 Episode 20
18 May 2023
