Grey's Anatomy 2005, season 16

Grey's Anatomy season 16 poster
Grey's Anatomy 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 26 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Grey's Anatomy" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Анатомия страсти» обитатели госпиталя по-прежнему сталкиваются с необычными случаями и решают множество личных проблем. Мередит, Ричард и Алекс расхлебывают последствия своего увольнения, связанного со страховым мошенничеством. Джексон оказывает помощь мужчине, попавшему в тяжелую ситуацию. В это время в его отношениях с Мэгги наступает кризис. Том получает новые полномочия. В клинику доставляют мужчину, который столкнулся с автомобилем Мэгги. Оуэн возвращается из декрета и узнает о обязанностях и полномочиях Тома. Отношения Амелии и Линка развиваются. 

7.8
Nothing Left to Cling to
Season 16 Episode 1
26 September 2019
Back in the Saddle
Season 16 Episode 2
3 October 2019
Reunited
Season 16 Episode 3
10 October 2019
It's Raining Men
Season 16 Episode 4
17 October 2019
Breathe Again
Season 16 Episode 5
24 October 2019
Whistlin' Past the Graveyard
Season 16 Episode 6
31 October 2019
Papa Don't Preach
Season 16 Episode 7
7 November 2019
My Shot
Season 16 Episode 8
14 November 2019
Let's All Go to the Bar
Season 16 Episode 9
21 November 2019
Help Me Through the Night
Season 16 Episode 10
23 January 2020
A Hard Pill to Swallow
Season 16 Episode 11
30 January 2020
The Last Supper
Season 16 Episode 12
6 February 2020
Save the Last Dance for Me
Season 16 Episode 13
13 February 2020
A Diagnosis
Season 16 Episode 14
20 February 2020
Snowblind
Season 16 Episode 15
27 February 2020
Leave a Light on
Season 16 Episode 16
5 March 2020
Life on Mars?
Season 16 Episode 17
12 March 2020
Give a Little Bit
Season 16 Episode 18
19 March 2020
Love of My Life
Season 16 Episode 19
26 March 2020
Sing It Again
Season 16 Episode 20
2 April 2020
Put on a Happy Face
Season 16 Episode 21
9 April 2020
