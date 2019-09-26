В 16 сезоне сериала «Анатомия страсти» обитатели госпиталя по-прежнему сталкиваются с необычными случаями и решают множество личных проблем. Мередит, Ричард и Алекс расхлебывают последствия своего увольнения, связанного со страховым мошенничеством. Джексон оказывает помощь мужчине, попавшему в тяжелую ситуацию. В это время в его отношениях с Мэгги наступает кризис. Том получает новые полномочия. В клинику доставляют мужчину, который столкнулся с автомобилем Мэгги. Оуэн возвращается из декрета и узнает о обязанностях и полномочиях Тома. Отношения Амелии и Линка развиваются.