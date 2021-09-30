Menu
Grey's Anatomy 2005, season 18

Grey's Anatomy 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 30 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Grey's Anatomy" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Анатомия страсти» авторы медицинского процедурала продолжают следить за судьбой интернов и постоянных сотрудников обычной американской больницы. Ежедневно главные герои сталкиваются с тяжелыми и необычными медицинскими случаями – они вынуждены принимать решения, от которых, как правило, зависят жизни пациентов. Отдельное место в сюжете занимают личные взаимоотношения врачей. Почти у каждого из них есть некий любовный интерес со своей личной историей. Однако некоторые герои, проигнорировав внутреннюю этику госпиталя, крутят романы с собственными коллегами, начальниками и подчиненными...

Series rating

7.8
7.6 IMDb

Here Comes the Sun
Season 18 Episode 1
30 September 2021
Some Kind of Tomorrow
Season 18 Episode 2
7 October 2021
Hotter Than Hell
Season 18 Episode 3
14 October 2021
With a Little Help From My Friends
Season 18 Episode 4
21 October 2021
Bottle Up and Explode!
Season 18 Episode 5
11 November 2021
Every Day Is a Holiday (With You)
Season 18 Episode 6
18 November 2021
Today Was a Fairytale
Season 18 Episode 7
9 December 2021
It Came Upon a Midnight Clear
Season 18 Episode 8
16 December 2021
No Time To Die
Season 18 Episode 9
24 February 2022
Living in a House Divided
Season 18 Episode 10
3 March 2022
Legacy
Season 18 Episode 11
10 March 2022
The Makings of You
Season 18 Episode 12
17 March 2022
Put the Squeeze On Me
Season 18 Episode 13
24 March 2022
Road Trippin
Season 18 Episode 14
31 March 2022
Put It to the Test
Season 18 Episode 15
7 April 2022
Should I Stay or Should I Go
Season 18 Episode 16
5 May 2022
I'll Cover You
Season 18 Episode 17
12 May 2022
Stronger Than Hate
Season 18 Episode 18
19 May 2022
Out for Blood
Season 18 Episode 19
26 May 2022
You Are the Blood
Season 18 Episode 20
26 May 2022
