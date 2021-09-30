В 18 сезоне сериала «Анатомия страсти» авторы медицинского процедурала продолжают следить за судьбой интернов и постоянных сотрудников обычной американской больницы. Ежедневно главные герои сталкиваются с тяжелыми и необычными медицинскими случаями – они вынуждены принимать решения, от которых, как правило, зависят жизни пациентов. Отдельное место в сюжете занимают личные взаимоотношения врачей. Почти у каждого из них есть некий любовный интерес со своей личной историей. Однако некоторые герои, проигнорировав внутреннюю этику госпиталя, крутят романы с собственными коллегами, начальниками и подчиненными...