Grey's Anatomy 2005, season 17

Grey's Anatomy season 17 poster
Kinoafisha TV Shows Grey's Anatomy Seasons Season 17
Grey's Anatomy 16+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 12 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 17
Runtime 17 hours 0 minute
"Grey's Anatomy" season 17 description

В 17 сезоне сериала «Анатомия страсти» события мирового масштаба полностью меняют ситуацию. Всюду царит эпидемия коронавирусной инфекции, и в госпитале вводится чрезвычайное положение. Медперсонал клиники находится на передовой. Им предстоит первыми отражать атаку нового вызова, с которым столкнулись люди в 2020 году. Кроме того, больница переполнена пациентами, которые пострадали в результате пожара. Бейли приходится успокаивать встревоженных родственников жертв, которые хотят получить хоть какую-то информацию о состоянии своих близких. Мэгги начинает переписываться с Уинстоном. 

Series rating

7.8
Rate 17 votes
7.6 IMDb

Grey's Anatomy List of episodes

All Tomorrow's Parties
Season 17 Episode 1
12 November 2020
The Center Won't Hold
Season 17 Episode 2
12 November 2020
My Happy Ending
Season 17 Episode 3
19 November 2020
You'll Never Walk Alone
Season 17 Episode 4
3 December 2020
Fight The Power
Season 17 Episode 5
10 December 2020
No Time For Despair
Season 17 Episode 6
17 December 2020
Helplessly Hoping
Season 17 Episode 7
11 March 2021
It's All Too Much
Season 17 Episode 8
18 March 2021
In My Life
Season 17 Episode 9
25 March 2021
Breathe
Season 17 Episode 10
1 April 2021
Sorry Doesn't Always Make It Right
Season 17 Episode 11
8 April 2021
Sign O' The Times
Season 17 Episode 12
15 April 2021
Good As Hell
Season 17 Episode 13
22 April 2021
Look Up Child
Season 17 Episode 14
6 May 2021
Tradition
Season 17 Episode 15
20 May 2021
I'm Still Standing
Season 17 Episode 16
27 May 2021
Someone Saved My Life Tonight
Season 17 Episode 17
3 June 2021
