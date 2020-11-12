В 17 сезоне сериала «Анатомия страсти» события мирового масштаба полностью меняют ситуацию. Всюду царит эпидемия коронавирусной инфекции, и в госпитале вводится чрезвычайное положение. Медперсонал клиники находится на передовой. Им предстоит первыми отражать атаку нового вызова, с которым столкнулись люди в 2020 году. Кроме того, больница переполнена пациентами, которые пострадали в результате пожара. Бейли приходится успокаивать встревоженных родственников жертв, которые хотят получить хоть какую-то информацию о состоянии своих близких. Мэгги начинает переписываться с Уинстоном.