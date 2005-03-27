Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Grey's Anatomy
Seasons
Grey's Anatomy All seasons
Grey's Anatomy
16+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
ABC
Series rating
8.3
Rate
12
votes
7.6
IMDb
Write review
All seasons of "Grey's Anatomy"
Season 1
9 episodes
27 March 2005 - 22 May 2005
Season 2
27 episodes
25 September 2005 - 15 May 2006
Season 3
25 episodes
21 September 2006 - 17 May 2007
Season 4
17 episodes
27 September 2007 - 22 May 2008
Season 5
24 episodes
25 September 2008 - 14 May 2009
Season 6
24 episodes
24 September 2009 - 20 May 2010
Season 7
22 episodes
23 September 2010 - 19 May 2011
Season 8
24 episodes
22 September 2011 - 17 May 2012
Season 9
24 episodes
27 September 2012 - 16 May 2013
Season 10
24 episodes
26 September 2013 - 15 May 2014
Season 11
25 episodes
25 September 2014 - 14 May 2015
Season 12
24 episodes
24 September 2015 - 19 May 2016
Season 13
24 episodes
22 September 2016 - 18 May 2017
Season 14
24 episodes
28 September 2017 - 17 May 2018
Season 15
25 episodes
27 September 2018 - 16 May 2019
Season 16
21 episodes
26 September 2019 - 9 April 2020
Season 17
17 episodes
12 November 2020 - 3 June 2021
Season 18
20 episodes
30 September 2021 - 26 May 2022
Season 19
20 episodes
6 October 2022 - 18 May 2023
Season 20
10 episodes
14 March 2024 - 30 May 2024
Season 21
18 episodes
26 September 2024 - 15 May 2025
Season 22
3 episodes
9 October 2025 - 23 October 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree