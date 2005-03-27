Menu
Grey's Anatomy poster
Kinoafisha TV Shows Grey's Anatomy Seasons

Grey's Anatomy All seasons

Grey's Anatomy 16+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel ABC

Series rating

8.3
Rate 12 votes
7.6 IMDb
All seasons of "Grey's Anatomy"
Grey's Anatomy - Season 1 Season 1
9 episodes 27 March 2005 - 22 May 2005
 
Grey's Anatomy - Season 2 Season 2
27 episodes 25 September 2005 - 15 May 2006
 
Grey's Anatomy - Season 3 Season 3
25 episodes 21 September 2006 - 17 May 2007
 
Grey's Anatomy - Season 4 Season 4
17 episodes 27 September 2007 - 22 May 2008
 
Grey's Anatomy - Season 5 Season 5
24 episodes 25 September 2008 - 14 May 2009
 
Grey's Anatomy - Season 6 Season 6
24 episodes 24 September 2009 - 20 May 2010
 
Grey's Anatomy - Season 7 Season 7
22 episodes 23 September 2010 - 19 May 2011
 
Grey's Anatomy - Season 8 Season 8
24 episodes 22 September 2011 - 17 May 2012
 
Grey's Anatomy - Season 9 Season 9
24 episodes 27 September 2012 - 16 May 2013
 
Grey's Anatomy - Season 10 Season 10
24 episodes 26 September 2013 - 15 May 2014
 
Grey's Anatomy - Season 11 Season 11
25 episodes 25 September 2014 - 14 May 2015
 
Grey's Anatomy - Season 12 Season 12
24 episodes 24 September 2015 - 19 May 2016
 
Grey's Anatomy - Season 13 Season 13
24 episodes 22 September 2016 - 18 May 2017
 
Grey's Anatomy - Season 14 Season 14
24 episodes 28 September 2017 - 17 May 2018
 
Grey's Anatomy - Season 15 Season 15
25 episodes 27 September 2018 - 16 May 2019
 
Grey's Anatomy - Season 16 Season 16
21 episodes 26 September 2019 - 9 April 2020
 
Grey's Anatomy - Season 17 Season 17
17 episodes 12 November 2020 - 3 June 2021
 
Grey's Anatomy - Season 18 Season 18
20 episodes 30 September 2021 - 26 May 2022
 
Grey's Anatomy - Season 19 Season 19
20 episodes 6 October 2022 - 18 May 2023
 
Grey's Anatomy - Season 20 Season 20
10 episodes 14 March 2024 - 30 May 2024
 
Grey's Anatomy - Season 21 Season 21
18 episodes 26 September 2024 - 15 May 2025
 
Season 22
3 episodes 9 October 2025 - 23 October 2025
 
