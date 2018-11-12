Menu
People Just Do Nothing 2014 - 2018, season 5

People Just Do Nothing
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 12 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"People Just Do Nothing" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Люди ничего не делают» коллектив Kurupt FM ждут серьезные перемены. Дом Гринда и Мишель подлежит сносу из-за ветхости, на его месте будет возведет новый микрорайон. Это значит, что офис студии придется переносить, причем возможно даже за пределы города. Тем временем на студию совершается налет, и грабители выносят все оборудование. Гринд, Бейтс, Стивс и Чабудди выслеживают преступников, чтобы как можно скорее вернуть Kurupt FM в эфир. Но вещание в прежнем формате больше не пользуется популярностью, так что ребятам придется освоить тонкости прямого включения.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

"People Just Do Nothing" season 5 list of episodes.

Car Boot
Season 5 Episode 1
12 November 2018
Internet Radio
Season 5 Episode 2
19 November 2018
Music Video
Season 5 Episode 3
26 November 2018
Definitely Asthma
Season 5 Episode 4
3 December 2018
Getting Old
Season 5 Episode 5
10 December 2018
Outro
Season 5 Episode 6
17 December 2018
