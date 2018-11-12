В 5 сезоне сериала «Люди ничего не делают» коллектив Kurupt FM ждут серьезные перемены. Дом Гринда и Мишель подлежит сносу из-за ветхости, на его месте будет возведет новый микрорайон. Это значит, что офис студии придется переносить, причем возможно даже за пределы города. Тем временем на студию совершается налет, и грабители выносят все оборудование. Гринд, Бейтс, Стивс и Чабудди выслеживают преступников, чтобы как можно скорее вернуть Kurupt FM в эфир. Но вещание в прежнем формате больше не пользуется популярностью, так что ребятам придется освоить тонкости прямого включения.