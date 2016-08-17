Menu
People Just Do Nothing 2014 - 2018 season 3

People Just Do Nothing season 3 poster
People Just Do Nothing
People Just Do Nothing
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"People Just Do Nothing" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Люди ничего не делают» над миром нависает предстоящий День святого Валентина, а значит, все герои должны срочно найти себе пару на этот праздник… или хотя бы не испортить уже существующие отношения. Мишель выбирает место для свадьбы, однако Гринд не проявляет должного энтузиазма в организации торжества, чем постоянно выводит невесту из себя. Группа Kurupt FM записывает новый сингл в стиле instant classic. Чабадди Джи находится в активном поиске второй половинки, но неудачливому бизнесмену катастрофически не везет и на личном фронте. Бейтс сталкивается с перспективой скорого отцовства.

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

"People Just Do Nothing" season 3 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Dubplate
Season 3 Episode 1
17 August 2016
Record Deal
Season 3 Episode 2
24 August 2016
Court Case
Season 3 Episode 3
31 August 2016
New Friends
Season 3 Episode 4
7 September 2016
Ipswich
Season 3 Episode 5
14 September 2016
Valentimes
Season 3 Episode 6
21 September 2016
