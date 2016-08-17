В 3 сезоне сериала «Люди ничего не делают» над миром нависает предстоящий День святого Валентина, а значит, все герои должны срочно найти себе пару на этот праздник… или хотя бы не испортить уже существующие отношения. Мишель выбирает место для свадьбы, однако Гринд не проявляет должного энтузиазма в организации торжества, чем постоянно выводит невесту из себя. Группа Kurupt FM записывает новый сингл в стиле instant classic. Чабадди Джи находится в активном поиске второй половинки, но неудачливому бизнесмену катастрофически не везет и на личном фронте. Бейтс сталкивается с перспективой скорого отцовства.