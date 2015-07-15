Menu
Season premiere 15 July 2015
Production year 2015
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
Во 2 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд готовится к крестинам сына, но никак не может остановить свой выбор крестного отца на одном из друзей, так как другие могут обидеться. Тем временем Мишель приступает к своей новой пробной работе в салоне красоты. Это значит, что крутому радиоведущему MC Гринду предстоит смириться с непривычными обязанностями няни. Чабудди Джи готовится к своему последнему бизнес-проекту. Он открывает модный клуб «Пузырьки шампанского», успех или провал которого отразится и на радиостанции Kurupt FM. Ребята должны выступить на открытии в качестве хедлайнеров. 

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

The Godfather
Season 2 Episode 1
15 July 2015
The Babysitter
Season 2 Episode 2
22 July 2015
Weed Drought
Season 2 Episode 3
29 July 2015
Promotion
Season 2 Episode 4
5 August 2015
Clubnight
Season 2 Episode 5
12 August 2015
