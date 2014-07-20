В 1 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд мечтает стать радиоведущим, но его не принимают работать ни на одну станцию. Тогда он решает создать собственное независимое СМИ у себя в гараже на западе Брентфорда. Ему помогает его верный приятель Бейтс, который становится диджеем новой волны и крутит в эфире драм-н-бейс. Пиратская радиостанция получает название Kurupt FM. Однако в первые же дни своей работы друзья сталкиваются с первыми проблемами: жители соседних домов жалуются на шум. У ребят нет средств на качественную звукоизоляцию своей «студии», поэтому они ищут спонсора. Им становится местный предприниматель Чабудди Джи.