В 4 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд тяжело переживает разрыв с Мишель. Он переезжает в квартиру Стивса и обзаводится новой дурной привычкой. Остальная часть Kurupt FM пытается отучить своего ведущего от наркотиков. Мишель и Энджел принимают участие в платной модельной фотосессии, которая быстро кружит им головы. Тем временем в городке появляется конкурирующая пиратская радиостанция с названием Kold FM, которая крадет идеи и аудиторию ребят. Стивс, Бейтс и Гринд делают все возможное, чтобы извести подлых плагиаторов: от хулиганских звонков в студию до похищения домашних животных.