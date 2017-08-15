Menu
Russian
People Just Do Nothing 2014 - 2018 season 4

People Just Do Nothing season 4 poster
Season premiere 15 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"People Just Do Nothing" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Люди ничего не делают» Гринд тяжело переживает разрыв с Мишель. Он переезжает в квартиру Стивса и обзаводится новой дурной привычкой. Остальная часть Kurupt FM пытается отучить своего ведущего от наркотиков. Мишель и Энджел принимают участие в платной модельной фотосессии, которая быстро кружит им головы. Тем временем в городке появляется конкурирующая пиратская радиостанция с названием Kold FM, которая крадет идеи и аудиторию ребят. Стивс, Бейтс и Гринд делают все возможное, чтобы извести подлых плагиаторов: от хулиганских звонков в студию до похищения домашних животных.

8.4
8.5 IMDb

Slipping
Season 4 Episode 1
15 August 2017
Rivalry
Season 4 Episode 2
22 August 2017
War
Season 4 Episode 3
29 August 2017
Bosses
Season 4 Episode 4
5 September 2017
Stags & Hens
Season 4 Episode 5
12 September 2017
The Wedding
Season 4 Episode 6
19 September 2017
