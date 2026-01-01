|1
|Lazarus
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|3:15
|2
|First Morning (feat. Qasim Naqvi & Nailah Hunter)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Nailah Hunter, Qasim Naqvi
|2:18
|3
|Strike (feat. Qasim Naqvi)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi
|3:41
|4
|A Little Girl
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:07
|5
|Godmother
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:06
|6
|Squad Kill (feat. Qasim Naqvi)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi
|2:25
|7
|Paris Hunt
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|3:57
|8
|Any Version of the Future (feat. Anne Müller & Qasim Naqvi)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Anne Müller, Qasim Naqvi
|5:11
|9
|No Choice
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:48
|10
|Code Black
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|4:08
|11
|One Minute
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|5:32
|12
|Flashback
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:59
|13
|The Key
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|3:48
|14
|Do More Living
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:26
|15
|Close Calls (feat. Midori Hirano)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Midori Hirano
|2:31
|16
|Mole (feat. Qasim Naqvi)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi
|3:04
|17
|Nuked
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:34
|18
|Arson
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
|2:32
|19
|Undeniable Proof (feat. Qasim Naqvi)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi
|4:47
|20
|Singularity (feat. Nailah Hunter)
|Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Nailah Hunter
|2:26