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Kinoafisha TV Shows The Lazarus Project Soundtrack

Soundtrack from "The Lazarus Project"

Music from "The Lazarus Project" All info
The Lazarus Project (Original Score)
The Lazarus Project (Original Score) 20 tracks. Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich
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Title Artist Time
1 Lazarus Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 3:15
2 First Morning (feat. Qasim Naqvi & Nailah Hunter) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Nailah Hunter, Qasim Naqvi 2:18
3 Strike (feat. Qasim Naqvi) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi 3:41
4 A Little Girl Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:07
5 Godmother Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:06
6 Squad Kill (feat. Qasim Naqvi) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi 2:25
7 Paris Hunt Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 3:57
8 Any Version of the Future (feat. Anne Müller & Qasim Naqvi) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Anne Müller, Qasim Naqvi 5:11
9 No Choice Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:48
10 Code Black Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 4:08
11 One Minute Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 5:32
12 Flashback Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:59
13 The Key Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 3:48
14 Do More Living Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:26
15 Close Calls (feat. Midori Hirano) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Midori Hirano 2:31
16 Mole (feat. Qasim Naqvi) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi 3:04
17 Nuked Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:34
18 Arson Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich 2:32
19 Undeniable Proof (feat. Qasim Naqvi) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Qasim Naqvi 4:47
20 Singularity (feat. Nailah Hunter) Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich / Ben Lukas Boysen, Paul Emmerich, Nailah Hunter 2:26
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