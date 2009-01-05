Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Ratings
8.1
IMDb Rating: 7.7
Rate
2 posters
Kinoafisha
TV Shows
Being Erica
Being Erica (2009 - 2011)
Being Erica
18+
Drama
Comedy
Fantasy
Production year
2009
Country
Canada
Total seasons
4 seasons
Episode duration
43 minutes
TV channel
CBC
Runtime
35 hours 7 minutes
Cast
Characters
Creator
Jana Sinyor
Cast
Characters
Cast
Characters
Sarah Gadon
Katie Atkins
Tyron Leitso
Ethan Wakefield
John Boylan
Gary Strange
Devon Bostick
Leo Strange
Michael Riley
Dr Tom
Cast and Crew
Series rating
8.1
Rate
10
votes
7.7
IMDb
Write review
Seasons
Season 1
2009,
13 episodes
Season 2
2009,
12 episodes
Season 3
2010,
13 episodes
Season 4
2011,
11 episodes
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree