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Being Erica 2009 - 2011, season 4
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Being Erica
Seasons
Season 4
Being Erica
16+
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
26 September 2011
Production year
2011
Number of episodes
11
Runtime
7 hours 53 minutes
Series rating
7.8
Rate
20
votes
7.7
IMDb
"Being Erica" season 4 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Doctor Who?
Season 4
Episode 1
26 September 2011
Osso Barko
Season 4
Episode 2
3 October 2011
Baby Mama
Season 4
Episode 3
10 October 2011
Born This Way
Season 4
Episode 4
17 October 2011
Sins of the Father
Season 4
Episode 5
24 October 2011
If I Could Turn Back Time
Season 4
Episode 6
31 October 2011
Being Ethan
Season 4
Episode 7
7 November 2011
Please, Please Tell Me Know
Season 4
Episode 8
14 November 2011
Erica's Adventures in Wonderland
Season 4
Episode 9
28 November 2011
Purim
Season 4
Episode 10
5 December 2011
Dr. Erica
Season 4
Episode 11
12 December 2011
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