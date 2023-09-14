В 7-м сезоне сериала «Драконы: Девять миров» продолжается история о том, как в современном мире внезапно появился дракон. Он проник в эту реальность из трещины, которая образовалась в земле. Когда Фил угрожает закрыть новую клинику д'Анджело и установить строгие запреты, д'Анджело и маленький Странник стремятся повлиять на его мнение. Тем временем Том хочет признаться в своих чувствах к Джун. В это время пара угодила в западню внутри огромного дерева с напуганной колонией драконов. После расформирования Всадников Драконов Юджин отчаянно скучает. Ему приходит в голову идея создать новый клуб.